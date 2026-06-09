Россия призвала СБ ООН к дипломатическому решению ситуации с Ираном

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия призывает Совет безопасности ООН сфокусироваться на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.

"Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана, в который уже вовлечен ряд конструктивно настроенных государств, в том числе наши пакистанские коллеги", – указал дипломат.

Он добавил, что Москва всецело поддерживает подобные усилия и готова им содействовать.

Небензя также подчеркнул, что политизация работы СБ ООН по ядерной программе Ирана только "подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации" и негативно скажется на перспективах переговорного решения.

Американские власти будут продолжать добиваться сделки с Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, заявил ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, одним из наиболее важных показателей успешности соглашения будет точное соблюдение правительством Ирана его положений.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания мирного соглашения с Ираном уже через два-три дня. Он заявил, что стороны находятся в финальной стадии того, что "станет очень-очень хорошей сделкой".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.