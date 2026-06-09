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09 июня, 14:03

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CNN: Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном 37 раз

СМИ подсчитали, сколько раз Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном, уже 37 раз, сообщает CNN.

Глава Белого дома делал такие заявления в ходе публичных выступлений, в телефонных разговорах со СМИ и в социальных сетях. При подсчете журналисты учли как слова о том, что сделка близка, так и утверждения, согласно которым Иран "отчаянно стремится" ее заключить. В первый раз Трамп высказался об этом 23 марта.

Авторы материала подчеркнули, что больше не следует относиться к этим словам американского лидера серьезно.

"Трамп продолжает об этом говорить либо потому что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он считает, что сможет воплотить это в жизнь", – заключили представители телеканала.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив. В апреле стороны смогли достичь перемирия, на время пролив был открыт, но затем перестал функционировать.

Все это время США и Иран вели переговоры, но 7 и 8 июня израильские и иранские военные вновь обменялись ударами. Несмотря на это, Трамп заявил, что стороны находятся в финальной стадии подписания "очень-очень хорошей сделки". По его словам, это может произойти в течение двух–трех дней.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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