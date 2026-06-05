Трамп допустил встречу с лидером Ирана при достижении сделки

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Президент США Дональд Трамп допустил проведение уважительной встречи с верховным лидером Ирана, аятоллой Моджтабой Хаменеи в случае достижения сделки по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним", – заявил Трамп.

Он заверил, что Соединенные Штаты одержат победу над Ираном либо "на бумаге", либо военным путем. Американский лидер также пригрозил возобновлением масштабных боевых действий против Ирана в случае гибели военнослужащих США от ударов Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Вместе с тем глава Белого дома пригрозил продолжением морской блокады Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.