Спасатели эвакуировали прятавшегося от медведей рыбака в Магаданской области

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Спасатели эвакуировали рыбака, который скрывался от медведицы с медвежонком на мысе Отлогом под Магаданом. Об этом сообщили в пожарно-спасательном центре региона.

Мужчина примерно в 12:00 позвонил на единый номер экстренных служб "112". По его словам, к нему в дом пытались попасть медведица и ее детеныш.

"Он попросил оказать помощь в эвакуации его с места происшествия до города Магадана", – сказано в сообщении.

К моменту прибытия спасателей хищники уже покинули территорию. Рыбака в 15:00 по местному времени (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.) доставили в Магадан.

Ранее в июле медведь в Магаданской области напал на 62-летнего мужчину. Местный житель получил серьезные ранения, его не удалось спасти.