15 июля, 11:34Происшествия
Медведь убил мужчину в Магаданской области
Фото: depositphotos/kyslynskyy
В Магаданской области медведь напал на 62-летнего мужчину. От полученных травм местный житель скончался, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, инцидент произошел днем 15 июля на окраине поселка Ола Ольского района. На месте происшествия группа следователей и криминалистов нашла тело мужчины с рваными ранами, характерными для нападения дикого зверя, в том числе медведя.
В настоящее время охотоведы ведут поиски животного. Его планируют обезвредить. По факту произошедшего началась доследственная проверка.
Ранее медведь загрыз 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Погибший находился в лесном массиве ради охоты. Там на него и напал зверь. Правоохранители организовали процессуальную проверку после произошедшего.
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