Медведь убил мужчину в Магаданской области

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В Магаданской области медведь напал на 62-летнего мужчину. От полученных травм местный житель скончался, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел днем 15 июля на окраине поселка Ола Ольского района. На месте происшествия группа следователей и криминалистов нашла тело мужчины с рваными ранами, характерными для нападения дикого зверя, в том числе медведя.

В настоящее время охотоведы ведут поиски животного. Его планируют обезвредить. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

Ранее медведь загрыз 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Погибший находился в лесном массиве ради охоты. Там на него и напал зверь. Правоохранители организовали процессуальную проверку после произошедшего.