Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 11:34

Происшествия

Медведь убил мужчину в Магаданской области

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Магаданской области медведь напал на 62-летнего мужчину. От полученных травм местный житель скончался, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел днем 15 июля на окраине поселка Ола Ольского района. На месте происшествия группа следователей и криминалистов нашла тело мужчины с рваными ранами, характерными для нападения дикого зверя, в том числе медведя.

В настоящее время охотоведы ведут поиски животного. Его планируют обезвредить. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

Ранее медведь загрыз 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Погибший находился в лесном массиве ради охоты. Там на него и напал зверь. Правоохранители организовали процессуальную проверку после произошедшего.

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

Читайте также


происшествиярегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика