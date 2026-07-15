Онкология стала причиной смерти художника Заславского

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Онкология стала причиной смерти художника-монументалиста Анатолия Заславского. Об этом ТАСС рассказали в окружении мастера.

"Анатолий Савельевич долго болел раком. Он постепенно угасал, но, несмотря на это, до последнего работал и писал картины", – отметили собеседники агентства.

Заславский ушел из жизни 15 июля. Ему было 86 лет. О времени и месте прощания информация появится позже.

Работы художника выставлялись в городах бывшего Советского Союза и за рубежом. В 2020 году, к 80-летию Заславского, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков прошла персональная выставка "Мастерская в лицах". Помимо этого, его монументально-декоративные произведения украсили здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.

С 1997 года он являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. В 2008-м он получил Серебряную медаль Академии художеств РФ.