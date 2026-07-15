Художник Анатолий Заславский скончался в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Дмитрий Соколов

Скончался на 87-м году жизни российский художник Анатолий Заславский. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Его уход – невосполнимая потеря для всего художественного сообщества Петербурга", – подчеркнули в организации.

Художник умер 15 июля. Он на протяжении долгого времени боролся с болезнью. О времени и месте прощания Санкт-Петербургский союз художников планирует сообщить дополнительно.

Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Он учился в Киевской средней художественной школе, а после – в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде. В 2002-м художник сформировал творческое объединение "Безнадежные живописцы", члены которого представляли свои творения на выставках в Санкт-Петербурге.

Работы Заславского выставлялись в городах бывшего СССР и за границей. В 2020 году, к 80-летию художника, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась персональная выставка "Мастерская в лицах". Помимо этого, его монументально-декоративные произведения украсили здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.

Кроме того, работы Заславского хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.

С 1977 года Заславский является членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. В 2008-м он был награжден Серебряной медалью Академии художеств РФ.

