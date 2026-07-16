Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России

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Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал 4 товарных знака в России. Это следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.

Исходя из документов, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в 2024 и 2025 годах. В июле 2026-го Роспатент принял по ним положительное решение.

Теперь Hyundai может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также готовить еду и напитки.

В мае автопроизводитель, прекративший свою деятельность в России в 2022 году, зарегистрировал в стране еще два товарных знака – Elantra и Huyndai Mighty. Уточнялось, что прошение о регистрации было одобрено в том же месяце. Срок действия брендов в России будет актуален до 2034-го.