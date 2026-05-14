Hyundai зарегистрировала в РФ два товарных знака

Hyundai, прекратившая свою деятельность в России в 2022 году, зарегистрировала в стране два товарных знака – Elantra и Huyndai Mighty. Об этом сообщает ТАСС.

Марки относятся к 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы, а также их компоненты, включая двигатели.

Прошение о регистрации было одобрено в мае 2026 года. Срок действия брендов в России будет актуален до 2034-го.

С аналогичным запросом в Роспатент ранее обратилась британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover. Прошение касалось товарного знака – логотипа марки автомобиля Jaguar. Федеральная служба одобрила обращение, зарегистрировав бренд по 16 классам МКТУ.

До этого Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака Lada Yashma. Теперь под этой маркой на территории страны могут начать продавать машины, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспорта, в том числе с дистанционным управлением.