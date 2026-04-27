27 апреля, 06:57

Экономика

Компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак логотипа марки автомобиля Jaguar, передает ТАСС.

Заявку на регистрацию подали в Роспатент еще в марте 2025 года из Великобритании. Товарный знак зарегистрировали по 16 классам международной классификации товаров и услуг – машины и инструменты для них, страхование, масла для авто, техническое обслуживание, рекламные услуги.

Ранее УАЗ подал заявки на регистрацию в РФ товарного знака "УАЗ Буханка" и его аналога на латинице "UAZ Bukhanka". Соответствующие заявки были поданы в апреле текущего года.

Кроме того, в РФ зарегистрировали товарный знак Lada Yashma. Под ним в стране могут начать продавать машины, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспорта, в том числе с дистанционным управлением.

