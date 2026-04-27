МВД предупредило о фейковых сайтах, оформленных под ресурсы СК

Мошенники начали распространять ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, которые оформлены под официальные ресурсы Следственного комитета РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты копируют новости из официальных ресурсов СК и вписывают в них контакты, связавшись по которым доступна якобы компенсация. Под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников спецоперации злоумышленники собирают персональные данные.

МВД подчеркнуло, что ведомства не связываются с гражданами через ботов и не предлагают компенсации через личные сообщения в мессенджерах.

Ранее мошенники стали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать.

При возвращении средств гражданин рискует стать частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

