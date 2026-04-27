27 апреля, 08:35

МВД предупредило о фейковых сайтах, оформленных под ресурсы СК

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Мошенники начали распространять ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, которые оформлены под официальные ресурсы Следственного комитета РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты копируют новости из официальных ресурсов СК и вписывают в них контакты, связавшись по которым доступна якобы компенсация. Под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников спецоперации злоумышленники собирают персональные данные.

МВД подчеркнуло, что ведомства не связываются с гражданами через ботов и не предлагают компенсации через личные сообщения в мессенджерах.

Ранее мошенники стали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать.

При возвращении средств гражданин рискует стать частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Мошенники обманули московского пенсионера почти на 300 миллионов рублей

Читайте также


безопасность

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

