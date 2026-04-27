27 апреля, 09:34

"Известия": кадровый резерв сократился в России до 4,4 млн человек

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

Кадровый резерв сократился в России до 4,4 миллиона человек в 2025 году. Это оказалось на 415 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аудиторов, основанные на статистике Росстата и Роструда.

Речь идет о россиянах, которые не работают, но готовы выйти на рынок труда. К их числу, в частности, относятся студенты, пенсионеры, женщины в декрете, люди с инвалидностью и временно не занятые. За 5 лет их количество снизилось почти вдвое – с 7 миллионов до практически 4, а доля среди занятых уменьшилась с 10 до 6%.

Как отметило издание, причина такой статистики состоит в демографии и высоком спросе на работников. По словам аналитика Натальи Мильчаковой, малочисленное поколение 1990-х годов провоцирует снижение количества молодых сотрудников. Кроме того, оборонные предприятия предлагают заработные платы выше средних, что привлекает потенциальных сотрудников.

В среднем на одну вакансию в стране приходится 2,6 человека. При этом в Ингушетии – 282 человека претендуют на место, в Дагестане – 111, а в Северной Осетии – 43. В Амурской области на одного человека доступно 2,3 вакансии, в Тульской – около 2.

Ранее в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние 3 года. В частности, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем около 175 тысяч рублей. Особенно нужны городу слесари по ремонту, машинисты, водители, диспетчеры и логисты.

