Предприниматель Бут: в США сочли очередное покушение на Трампа постановкой

В США многие комментаторы сочли недавнее покушение на американского лидера Дональда Трампа инсценировкой. Об этом в эфире радио КП заявил предприниматель Виктор Бут.

"Уроженец Калифорнии, бывший учитель, который был приглашен на этот ужин, пронес оружие, собрал в комнате. Вопрос – как он смог пронести оружие? Специальная служба, которая занимается физической охраной президента США, весь этот отель Hilton должна была закрыть так, что туда мышь не просочится", – высказался он.

В качестве второй неточности бизнесмен указал на опубликованные кадры, на которых вооруженные спецохранники быстро выводят Трампа, поднимают со стула вице-президента Джей Ди Вэнса и других участников мероприятия.

Вместе с этим удивление вызывает и тот факт, что стрелок заявил о намерении напасть именно на чиновников администрации главы Белого дома, а не на самого лидера страны.

Последним доказательством предприниматель назвал оперативно организованное выступление Трампа во фраке и с бабочкой, в рамках которого он рассказал о случившемся.

"Опять же, многие комментаторы говорят, что это "постановочное событие". Мы сейчас с вами не можем прийти ни к каким выводам, просто говорим о фактах и о том, что же там произошло", – подытожил Бут.

О стрельбе, произошедшей в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, стало известно 26 апреля. После выстрелов американского лидера, его жену и других чиновников эвакуировали.

Вскоре после инцидента подозреваемого задержали. У него при себе был дробовик, и он пытался проникнуть на мероприятие через охрану. Мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы, но тот не пострадал благодаря защитной экипировке.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний Коул Аллен, который критиковал американские власти за нежелание помогать Украине. Якобы он размещал в Сети многочисленные сообщения на соответствующую тематику.