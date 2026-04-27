People: певец Гарри Стайлз и актриса Зои Кравиц помолвлены

Фото: Getty Images/GC Images/XNY/Star Max

Британский певец Гарри Стайлз и голливудская актриса Зои Кравиц помолвлены. Об этом сообщил журнал People, ссылаясь на источники.

По словам собеседника журналистов, о помолвке Стайлз и Кравиц рассказали узкому кругу знакомых. Также в материале сказано, что пара уже много раз была замечена в Нью-Йорке, Риме и Лондоне.

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году актриса часто летала к исполнителю в Рим. Итальянский город стал удобным местом для встреч, так как там их "практически не беспокоили".

До этого Кравиц встречалась с американским актером Ченнингом Татумом, однако пара объявила о расставании в октябре 2024-го. Они были в отношениях три года и планировали свадьбу.

