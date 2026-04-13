Карпович из сериала "Папины дочки" намекнула, что выходит замуж за актера Банифатова

Актриса из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович намекнула в социальных сетях, что выходит замуж за коллегу по спектаклю "Мастер и Маргарита" Евгения Банифатова.

"Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей "Мастер и Маргарита" и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно", – написала она.

По информации "СтарХит", свадьба может состояться в мае, а в свадебное путешествие актеры поедут в июне. Отмечается, что подготовка идет в ускоренном темпе, так как у Карпович плотный график работы.

