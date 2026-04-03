Певица Клава Кока объявила, что выходит замуж

Певица Клава Кока выходит замуж. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) знаменитость опубликовала фотографии с кольцом и возлюбленным.

Рядом с ней на снимках блогер Дима Масленников. Под постом певица написала: "Мы не встречаемся. Мы женимся!"

Кроме того, Кока опубликовала обложку альбома под названием "Как я люблю тебя", на которой звезда также изображена с блогером. При этом пара продолжительное время уверяла, что они просто друзья.

Как сообщает издание "СтарХит", в День святого Валентина девушка говорила, что отмечает праздник в компании "любимого и родного". Тогда поклонники сразу заподозрили, что речь идет о Масленникове.

О возможных отношениях с певицей блогера расспрашивал и юморист Павел Воля. Масленников секрет не выдал, но признался, что его сердце занято, и рассказал о своей избраннице с теплом.

"Она идеальная, невероятная, лучшая, прекрасная, чудесная", – говорил гость программы "Шоу Воли" на ТНТ.

В тот момент тему сплетен о возможном романе с певицей он старался обходить.

Сама же исполнительница рассказывала, что после расставания с Александром Повериным в 2024 году она установила для себя определенный стандарт – ей важно, чтобы любимый мужчина мог ее обеспечить.

Певица заявляла, что больше не хочет платить за мужчин в ресторанах. При этом она подчеркнула, что деньги не главное. В прошлом остались и нарциссы, а также парни, которые негативно высказываются о ее работе. Однозначное "нет", по ее словам, мужчинам, которые не понимают ее чувства юмора.

Ранее актриса Зендея опровергла информацию о свадьбе с Томом Холландом. По ее словам, фотографии пары якобы со свадьбы были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Зендея уточнила, что понимает интерес общественности, но предпочитает сохранять приватность.

