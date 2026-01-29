Daily Mail: актеров Марго Робби и Джейкоба Элорди раскритиковали за флирт на публике

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Актеров Марго Робби и Джейкоба Элорди, снявшихся в новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал", раскритиковали за флирт на публике. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В честь выхода фильма Робби заказала у дизайнера Сесе Файн-Хьюз для себя и коллеги парные перстни. На них выгравирована цитата из произведения: "Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя – едины".

Сам Элорди в интервью изданию Fandango рассказал, что на съемках между ними возникла "зависимость друг от друга". По его словам, ему было очень приятно работать с Робби.

Однако некоторые интернет-пользователи не оценили подобное привлечение внимания к фильму. Среди комментариев: "Они перебарщивают в изображении своей химии" и "Говорить такое, будучи замужем, крайне жутко".

Робби состоит в браке с кинопродюсером Томом Акерли, они воспитывают сына.

