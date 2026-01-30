Форма поиска по сайту

30 января, 13:39

Песков заявил, что Путин никуда не приглашал Зеленского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин инициативно президента Украины Владимира Зеленского никуда не приглашал и не предлагал ему встретиться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле отнеслись к тому, что глава киевского режима пригласил Путина приехать в Киев. Эти сообщения видели и слышали, уточнил Песков.

По словам политика, встречу попросил Зеленский. В ответ на это российский президент сообщил ему о готовности провести ее в Москве. Это важно помнить, подчеркнул Песков.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения территориальных вопросов и судьбы Запорожской АЭС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что лидер Украины может приехать в Москву, если хочет увидеться с Путиным. В этом случае Россия гарантирует Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы.

После этого глава киевского режима отказался ехать в российскую столицу на переговоры.

Сюжет: Переговоры по Украине
