31 января, 06:24

Общество

Переменная облачность и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве 31 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и гололедица ожидаются в столице в субботу, 31 января. По области местами пройдет небольшой снег, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов мороза, по области – от 12 до 17 градусов ниже нуля.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 25 градусов.

Синоптики предупредили, что в столичном регионе весной могут начаться паводки из-за высоты снежного покрова более чем в 60 сантиметров. Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температуры процесс растянется.

Весна в центральной части России в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. Согласно прогнозам, потепление придет только в последней декаде марта.

Температура воздуха до минус 27 градусов ожидается в Москве 31 января и 1 февраля

