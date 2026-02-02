02 февраля, 16:32Политика
Британия лишила аккредитации сотрудника посольства России
Фото: depositphotos/Mermolenko
Власти Великобритании приняли решение отозвать аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.
Уточняется, что речь идет об ответной мере на высылку британского дипломата из Москвы. В Лондоне назвали свои действия зеркальной реакцией на шаг российской стороны.
В МИД королевства также предупредили, что любые дальнейшие меры со стороны России будут расцениваться как эскалация ситуации и повлекут за собой соответствующий ответ Великобритании.
Ранее МИД ФРГ объявил о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений.
По информации СМИ, Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.