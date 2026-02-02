Британия лишила аккредитации сотрудника посольства России

Фото: depositphotos/Mermolenko

Власти Великобритании приняли решение отозвать аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

Уточняется, что речь идет об ответной мере на высылку британского дипломата из Москвы. В Лондоне назвали свои действия зеркальной реакцией на шаг российской стороны.

В МИД королевства также предупредили, что любые дальнейшие меры со стороны России будут расцениваться как эскалация ситуации и повлекут за собой соответствующий ответ Великобритании.

Ранее МИД ФРГ объявил о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений.

По информации СМИ, Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.