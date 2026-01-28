Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:03

Политика

Маск назвал главу МИД Польши пускающим слюни идиотом

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского из-за его слов о спутниках Starlink на Украине. Своим мнением он поделился в личном блоге в социальной сети X.

Ранее Сикорский призвал Маска помешать России использовать Starlink якобы для ударов по украинским городам.

"Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины", – написал Маск в ответ на публикацию польского министра.

Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией Маска SpaceX контракт на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины на сумму 8,2 миллиона долларов. Договоренность будет действовать до 30 октября 2026 года.

Ранее глава "Роскосмоса" называл проект "Рассвет" российским ответом Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Он также рассказал, что в России появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика