Маск назвал главу МИД Польши пускающим слюни идиотом

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского из-за его слов о спутниках Starlink на Украине. Своим мнением он поделился в личном блоге в социальной сети X.

Ранее Сикорский призвал Маска помешать России использовать Starlink якобы для ударов по украинским городам.

"Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины", – написал Маск в ответ на публикацию польского министра.

Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией Маска SpaceX контракт на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины на сумму 8,2 миллиона долларов. Договоренность будет действовать до 30 октября 2026 года.

Ранее глава "Роскосмоса" называл проект "Рассвет" российским ответом Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Он также рассказал, что в России появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.