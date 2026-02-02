Собянин поздравил ветеранов с 83-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 83-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.

"Окруженная и разбитая отборная группировка, десятки тысяч пленных, надломленный моральный дух – на берегах великой русской реки враг потерпел сокрушительное поражение", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что после победы в Сталинградской битве произошел серьезный перелом в Великой Отечественной войне, благодаря чему укрепилась вера в окончание Второй мировой войны в поверженном Берлине. Бойцы Красной армии, которые проявили себя в этом сражении, показали свой несгибаемый нрав. Память об их подвиге свято хранится и чтится.

По словам мэра, в этот день россияне вспоминают об усилиях советских солдат с благодарностью и гордостью в сердцах. А наследие победителей становится фундаментом для новых свершений. В связи с памятным днем Собянин пожелал всем мирного неба над головой, бодрости духа и благополучия.

Сталинградская битва продолжалась более полугода, с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года, став одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Бои проходили на территории современных Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, а также на территории Республики Калмыкия.

В ходе битвы советские солдаты остановили группировку немецко-фашистских войск, отбили контрнаступление и сжали кольцо окружения. В итоге в плен сдались генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и еще 24 крупных военачальника вермахта.

Ранее Собянин поздравил с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Градоначальник отметил, что 27 января 1944 года была перевернута "одна из самых страшных страниц летописи священной войны", а также назвал блокаду Ленинграда трагедией для миллионов людей.

