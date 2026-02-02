Суд признал россиянина виновным по делу о столкновении судов у берегов Англии

Фото: АР/Pool/Dan Kitwood

Лондонский суд признал российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве по делу о столкновении судна с нефтяным танкером США у побережья Великобритании. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

Уточняется, что танкер Stena Immaculate в момент происшествия находился на якоре.

"Мотин был признан виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности", – указали журналисты.

Танкер под флагом США и контейнеровоз под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись в Северном море 10 марта 2025 года.

В результате с судов были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал, его поиск был прекращен 11 марта.

