В России могут представить законопроект по регулированию ИИ

Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть внесен в Правительство РФ уже до конца февраля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что в первую очередь закон установит критерии российской нейросети, закрепит вопросы авторского права и введет маркировку контента, созданного с помощью ИИ. Также будут прописаны права, обязанности и ответственность сторон, правила использования технологий в различных отраслях и сформирован единый понятийный аппарат для устранения разночтений.

В аппарате пояснили, что главная задача законопроекта – минимизировать риски от применения искусственного интеллекта в чувствительных сферах. К ним отнесены здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность и образование.

При этом на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, строгие требования пока распространяться не будут.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу российских судов. По его мнению, ИИ можно использовать для анализа судебной практики, выявления в ней противоречий и недостатков правового регулирования.