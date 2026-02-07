Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Политика

В России могут представить законопроект по регулированию ИИ

Фото: depositphotos/Jirsak

Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть внесен в Правительство РФ уже до конца февраля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что в первую очередь закон установит критерии российской нейросети, закрепит вопросы авторского права и введет маркировку контента, созданного с помощью ИИ. Также будут прописаны права, обязанности и ответственность сторон, правила использования технологий в различных отраслях и сформирован единый понятийный аппарат для устранения разночтений.

В аппарате пояснили, что главная задача законопроекта – минимизировать риски от применения искусственного интеллекта в чувствительных сферах. К ним отнесены здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность и образование.

При этом на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, строгие требования пока распространяться не будут.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу российских судов. По его мнению, ИИ можно использовать для анализа судебной практики, выявления в ней противоречий и недостатков правового регулирования.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика