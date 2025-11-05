Краснов поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу судов

Фото: depositphotos/belchonock

Председатель Верховного суда Игорь Краснов рассказал, что уже поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу российских судов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По мнению Краснова, ИИ можно использовать для анализа судебной практики, выявления в ней противоречий и недостатков правового регулирования. Тем не менее нейронные сети никогда не смогут заменить судью, так как окончательное решение, касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком, добавил он.

"Технологии призваны лишь помогать оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства", – заключил Краснов.

Ранее Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее использования искусственного интеллекта для формирования бюджета. При этом президент подчеркнул, что на данный момент ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне Центробанка и правительства.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в РФ искусственный интеллект в судейство футбольных матчей, так как настоящие судьи слишком часто совершают ошибки. Даванков предложил Минспорту организовать экспериментальный проект по созданию нейросети для судейства футбольных матчей совместно с российскими технологическими компаниями.