Ректор РТУ МИРЭА Кудж: необходимо привлечь ИИ для сохранения редких языков народов России

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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с предложением о создании рабочей группы, которая с помощью искусственного интеллекта разрабатывала бы стратегию по "спасению" редких языков народов России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

По словам эксперта, в данный момент на территории России проживают более 190 народностей, говорящих на 270 языках. При этом многие из этих языков находятся на грани выживания, у некоторых из них осталось не более 20 живых носителей.

Также ректор МИРЭА подчеркнул, что изучение редких языков становится сложнее. При этом, по его мнению, у нейросетей есть возможность сохранить некоторые знания о них.

"РТУ МИРЭА предлагает создать рабочую группу на стыке исследований ИИ и лингвистики для разработки стратегии по спасению редких языков с помощью новейших технологий, привлечь ключевых разработчиков больших и малых языковых ML-моделей к работе над малыми моделями, повторяющими лингвистическую структуру редких языков", – говорится в обращении.

Кроме того, Кудж предложил поддержать предложение по спасению редких языков при помощи грантовых программ для ученых и специалистов в области ML.

Ранее в Институте языкознания РАН заявили, что в России языки вымирают намного быстрее, чем в среднем по миру. Отмечается, что в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот показатель был скромнее – 3,5%. При этом с начала XX века в России исчезло 15 языков.