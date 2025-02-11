ГД приняла в I чтении проект о защите русского языка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка.

Законом планируется внести изменения в ряд Федеральных законов. В частности, в закон "О защите прав потребителей" предлагается добавить статью с информацией для ознакомления потребителям.

Эта информация, представленная на русском языке, может включать в себя сведения о товаре или услуге, а также информацию об акциях, скидках, распродажах и других специальных предложениях. Кроме того, в эту категорию можно отнести данные о работе организации.

Дополнительно можно использовать государственный язык региона, языки народов России или иностранный язык. Однако текст должен быть идентичен тексту на русском языке, уточняется в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open", – уточняется в пояснительной записке.

В проекте подчеркивается, что положения статьи не будут применяться к фирменным названиям и торговым маркам.

Кроме того, предлагается внести поправки в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

В рамках инициативы предлагается ввести требование использовать русский язык при наименовании объектов капитального строительства, включая жилые комплексы. ЖК, поселкам, кварталам и микрорайонам нельзя будет присваивать названия на иностранных языках или с использованием слов и выражений, производных от иностранных.

Кроме того, в закон "О рекламе" будут внесены поправки, чтобы информация на языках народов России и иностранных языках, представленная в рекламе, полностью соответствовала содержанию информации в рекламе, созданной на государственном языке РФ.

Изменения в законе "О средствах массовой информации" добавят норму, согласно которой программы в телеэфире и радиоэфире будут транслироваться на русском языке. Однако региональные передачи можно будет транслировать на государственных языках республик и иных языках народов РФ.

Цель подобных изменений в законопроекте "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации" – обеспечить соблюдение норм современного русского литературного языка в информационных программах на телевидении и радио, а также исключить речевые и лексические ошибки ведущих.

Летом 2024 года российское правительство утвердило концепцию государственной языковой политики страны. Она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей.