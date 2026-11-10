Несколько улиц перекрыты в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы несколько улиц временно перекрыты для движения транспорта, сообщил столичный Дептранс в МАХ.

В настоящее время нельзя проехать по съезду с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и по Большому Каменном мосту по направлению в центр.

К 16:20 ограничения распространились на внешнюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара и внутреннюю сторону в районе улицы Крымский Вал.

Ранее из-за перекрытий в ЦАО и ЗАО москвичам рекомендовали пересесть на метро и отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик с 17:00 до 20:00.

Тем, кто все же планирует воспользоваться машиной, посоветовали продумать маршрут, заложить дополнительное время на дорогу и следить за дорожной обстановкой. Более удобным временем для поездок назвали период после 20:00.