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10 ноября, 14:30

Политика

Правовой профиль иностранного гражданина должен заработать в России с 1 декабря

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правовой профиль иностранного гражданина в России должен заработать с 1 декабря. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел – начальник миграционной службы МВД РФ Андрей Кикоть на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, система должна заработать по решению Владимира Путина. Сейчас специалисты тестируют ее, а вопросы ввода в эксплуатацию обсуждаются в правительстве.

Кикоть уточнил, что тесты охватывают весь комплекс вопросов, связанных с запуском профиля. Итоговое совещание в правительстве, посвященное вводу системы в эксплуатацию, запланировано на конец этой недели.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что реестр контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства, доказал свою эффективность. Он напомнил, что база работает с февраля 2025 года.

Реестр был создан, чтобы сделать невозможным пребывание в России иностранцев, которые нарушили закон. По словам зампреда, работа в этом направлении будет продолжена.

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