В России расширили перечень оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

С 13 октября в России расширили перечень оснований для принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев с опасными инфекционными заболеваниями. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, зампред комитета по энергетике Игорь Антропенко.

Теперь Роспотребнадзор сможет начать процедуру не только на основании медицинского заключения, но и после получения сообщения о выявлении опасного заболевания во время медосмотра или оказания медицинской помощи. Изменения направлены на реализацию закона, ужесточившего с 1 сентября правила медицинского освидетельствования мигрантов на опасные инфекции и ВИЧ.

После получения медицинского заключения или соответствующего сообщения ведомству отводится 10 рабочих дней на принятие решения. Если понадобятся дополнительные сведения, срок рассмотрения могут увеличить до 60 календарных дней.

Иностранцу направят уведомление по месту пребывания. После этого он должен покинуть Россию, а при отказе от выезда его могут депортировать. Если решение касается несовершеннолетнего, оно распространяется и на его законного представителя, находящегося в стране. При этом решение можно отменить, предоставив медицинские документы, подтверждающие выздоровление.

По словам Антропенко, исключение предусмотрено для действующих и бывших военнослужащих по контракту, участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.

С 1 сентября срок, отведенный мигрантам на прохождение медосвидетельствования после въезда, сократили с 90 до 30 дней. Проверка включает обследование на опасные инфекционные заболевания, ВИЧ и употребление наркотиков. Иностранцы, прибывшие в Россию более чем на 30 дней, должны проходить обследование ежегодно.

Расходы на медицинское освидетельствование несут сами мигранты или их работодатели. Проводить обследования могут только уполномоченные организации, а посредничество при их прохождении запрещено. Медосвидетельствование также необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу и переоформления патента.

В июне Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. За такие преступления предусмотрено до 8 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств и наступивших последствий.