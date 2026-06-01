Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июне. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Поддержка участников СВО

С целью усиления социальных гарантий для участников спецоперации в России продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам. Он вступил в силу 25 мая.

Кроме того, заключенные ими договоры аренды земельных участков будут продлены автоматически. Закон также вступил в силу 25 мая. С этой же даты семьи бойцов спецоперации освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

Вместе с тем с 5 июня один из родителей или детей военного, который является инвалидом первой или второй группы, продолжает военную службу и не состоит в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

Миграционная политика

С 30 июня эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранцев и лиц без гражданства будет продлен до 31 декабря 2027 года. В его рамках на всех пунктах пропуска через госграницу РФ при наличии технической возможности у мигрантов собирают биометрические данные. Более того, иностранцы обязаны регистрироваться в специальном приложении RuID.

Володин напомнил, что с 2024 года в целях совершенствования миграционной политики принято 25 федеральных законов, из которых 21 был инициирован депутатами. Вместе с тем были созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией.

Сохранение объектов культурного наследия



С 1 июня ДОМ.РФ будет помогать в сохранении объектов культурного наследия, в том числе в обеспечении предоставления мер господдержки. Для этого данные об объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе. Таким образом, органы охраны получат объективный инструмент контроля, а возможные инвесторы – достоверные сведения.

Защита россиян за рубежом

С 5 июня ВС России могут быть привлечены к защите россиян, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению зарубежных судов или международных судебных органов, в которых РФ не участвует.

Защита исторической правды

Также с 5 июня профилактика нарушений будет осуществляться в том числе по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы, добавил Володин.

Ранее Госдума приняла законопроект про противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. До принятия этой нормы иностранные граждане должны были после въезда в РФ пройти медосвидетельствование в течение 90 дней. Новые правила сокращают этот срок до 30 дней.