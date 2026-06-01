Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 14:12

Шоу-бизнес

Актер Виталий Гогунский записал обращение к Канье Уэсту

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/gogunskv

Актер и музыкант Виталий Гогунский записал видеообращение к американскому рэперу Канье Уэсту, опубликовав его в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Гогунский пригласил рэпера в Россию на английском языке, добавив, что в Европе его боятся.

"Губернаторы и президенты стран в Европе тебя боятся: отменяют твои концерты в Лондоне, в Марселе, в Польше. А я не боюсь. А знаешь почему? Потому что живу по сердцу и потому что мне нравится твоя музыка и твой вайб", – сказал артист.

Он также предложил Уэсту организовать в Москве или Санкт-Петербурге самый большой концерт в мире и сгенерировал видео, на кадрах которого выступает вместе с рэпером на одной сцене.

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию. Он должен был принимать участие в фестивале Wireless Festival 2026 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Предполагалось, что артист станет хедлайнером.

В качестве причины данного решения власти Британии назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика