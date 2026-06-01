Актер Виталий Гогунский записал обращение к Канье Уэсту

Актер и музыкант Виталий Гогунский записал видеообращение к американскому рэперу Канье Уэсту, опубликовав его в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Гогунский пригласил рэпера в Россию на английском языке, добавив, что в Европе его боятся.

"Губернаторы и президенты стран в Европе тебя боятся: отменяют твои концерты в Лондоне, в Марселе, в Польше. А я не боюсь. А знаешь почему? Потому что живу по сердцу и потому что мне нравится твоя музыка и твой вайб", – сказал артист.

Он также предложил Уэсту организовать в Москве или Санкт-Петербурге самый большой концерт в мире и сгенерировал видео, на кадрах которого выступает вместе с рэпером на одной сцене.

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию. Он должен был принимать участие в фестивале Wireless Festival 2026 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Предполагалось, что артист станет хедлайнером.

В качестве причины данного решения власти Британии назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера.