Футболист Кудряшов скоро вернется к тренировкам после операции

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Прооперированный после аварии футболист Федор Кудряшов в ближайшее время начнет тренировки. Об этом ТАСС рассказала представитель спортсмена Елена Болотова.

"Сухожилия не задеты, только сильная рваная глубокая рана. Настроение хорошее, в ближайшее время он готовится приступить к тренировкам", – сказала собеседница агентства.

Футболист попал в ДТП на Кутузовском проспекте 3 июня. Он столкнулся на мотоцикле с машиной скорой помощи. После этого его доставили в больницу с травмой левого предплечья. Ему провели операцию.

По словам Болотовой, авария произошла, когда медицинский автомобиль начал разворачиваться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова.