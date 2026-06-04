04 июня, 08:58Происшествия
Футболист Кудряшов перенес операцию на руке после ДТП в Москве
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Бывший защитник столичного футбольного клуба "Спартак" и сборной России Федор Кудряшов, который попал в ДТП со скорой помощью в Москве, перенес операцию на руке. Об этом RT сообщила его представитель Елена Болотова.
Она добавила, что скоро футболиста выпишут.
Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте 3 июня. Футболист столкнулся на мотоцикле с машиной скорой помощи. После этого 39-летнего спортсмена доставили в медучреждение с травмой левого предплечья.
По словам его представителей, авария произошла в момент, когда машина скорой помощи начала разворачиваться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова. В результате автомобиль въехал в мотоцикл спортсмена.