Стармер завершил работу на посту британского премьера

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Трансляцию его речи вели британские СМИ.

"Моя работа завершилась", – резюмировал он.

Полномочия Стармер снял с себя во время аудиенции с королем Карлом III в Букингемском дворце.

"Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял", – сказано в сообщении королевской пресс-службы.

В мае около 100 депутатов-лейбористов требовали отставки Стармера после неудачного выступления партии на местных выборах. Число сторонников этой идеи возросло после избрания в парламент мэра Манчестера Энди Бернхэма, являвшегося основным конкурентом премьера.

Несмотря на это, сам Стармер неоднократно заявлял, что не намерен покидать свой пост. На вопрос о том, планирует ли он оставаться лидером Лейбористской партии до следующих выборов в 2029 году, он также давал утвердительный ответ.

Однако 20 июня местные СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Стармер может подать в отставку 22 июня. В этот день прошло выступление политика, в ходе которого он подтвердил слухи.

Он также заверил, что предоставит поддержку преемнику, который получит "более сильную и справедливую" Великобританию.

Спустя месяц стало известно, что место Стармера займет Бернхэм, который в том числе станет новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Он оказался единственным кандидатом, поддержанным 379 из 403 депутатов-лейбористов и всеми профсоюзами, что СМИ назвали "коронацией".