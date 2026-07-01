Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера за нетрадиционный рекорд в британском парламенте, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Немногим ранее Стармер заявил, что парламент стал мировым лидером по числу представителей сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом", – прокомментировала это Захарова, добавив, что сперва в Москве боялись обидеть поздравлениями по данному достижению.

По ее словам, в других ветвях британской власти ситуация может быть не хуже. Захарова пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить столь же "амбициозные задачи".

Ранее Захарова выразила мнение, что подавший в отставку Стармер "подзадержался" на своем посту. Дипломат шуткой напомнила о "молниеносном" пребывании на посту премьера Риши Сунака. Захарова также указала, что пребывание Лиз Трасс на той же должности прошло практически незамеченным.