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01 июля, 21:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил участников СВО из Москвы с победой на чемпионате "Абилимпикс"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи завоевали четыре награды на чемпионате "Абилимпикс" среди участников специальной военной операции (СВО). Соревнования прошли по расширенной программе и включали 21 профессиональную компетенцию, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Столичную команду к состязаниям готовили опытные специалисты, крупные работодатели города и эксперты Московского чемпионата "Абилимпикс".

Победителями стали:

  • Виталий Комаров (34 года) – компетенция "Инструктор по адаптивной физической культуре";
  • Кирилл Загородников (30 лет) – "Предпринимательство";
  • Антон Аксенов (40 лет) – "Поварское дело";
  • Николай Столярик (36 лет) – "Сетевое и системное администрирование".

Чемпионат проводится по поручению президента России. В этом году в нем приняли участие более 600 ветеранов из 86 регионов страны, из которых 17 представляли Москву. Участие в "Абилимпикс" для многих становится важным этапом реабилитации и профессионального переосмысления.

Ранее сообщалось, что важной частью поддержки участников спецоперации стали баллы программы "Миллион призов". Благодаря участникам программы лояльности, для бойцов собрали свыше 152 миллионов рублей. На эти средства военнослужащим приобретают экипировку и технику, для жителей пострадавших регионов – лекарства, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости.

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