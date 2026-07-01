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01 июля, 21:07

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TMZ: продюсер Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме

Продюсер Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме

Фото: Getty Images/David 'Dee' Delgado-Pool

Продюсера Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу после сердечного приступа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на TMZ.

По данным СМИ, ухудшение состояния Вайнштейна произошло около двух недель назад на фоне пневмонии, у него появились трудности с дыханием. Продюсера доставили в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Предположительно, у Вайнштейна развилась сердечная недостаточность.

В октябре 2017 года Вайнштейна обвинили в харрасменте несколько десятков женщин. По данным СМИ, он в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Позже высший суд Нью-Йорка отменил приговор Вайнштейна. Инстанция постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. В частности, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.

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