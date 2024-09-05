Прокуратура Британии закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

Фото: AP Photo/Julia Nikhinson

Королевская прокуратура решила прекратить судебное преследование против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает издание News 3.

Причиной прекращения разбирательства против Вайнштейна стало отсутствие "реалистичных перспектив его осуждения".

"Мы всегда будем призывать всех потенциальных жертв сексуального насилия заявлять о себе и сообщать в полицию, и мы будем возбуждать уголовное дело везде, где юридические критерии будут выполнены", – заявили в британской прокуратуре.

В 2022 году продюсера обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины в 1996 году в Лондоне. Королевская прокуратура выдала разрешение на предъявление обвинения Вайнштейну после ознакомления с доказательствами по делу, которые собрала полиция Лондона в ходе расследования.

В июле Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке. Он был доставлен в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера был положительный результат теста на COVID-19, он заболел двусторонней пневмонией.