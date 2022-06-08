Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения

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В Великобритании голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявят обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины в 1996 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление королевской прокурорской службы.

"Королевская прокурорская служба разрешила полиции Лондона предъявить обвинения Харви Вайнштейну в двух случаях преступлений против половой неприкосновенности женщины в августе 1996 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение на предъявление обвинения Вайнштейну было выдано после ознакомления с доказательствами по делу, которые собрала полиция Лондона в ходе расследования.

11 марта 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.

