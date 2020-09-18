Елизавета II лишила Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи

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Королева Великобритании Елизавета II лишила американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи, сообщает ТАСС.

Орден он получил 29 января 2004 года за вклад в британскую киноиндустрию. Теперь же королева распорядись, чтобы присуждение отменили и аннулировали. Имя же продюсера должно быть удалено из реестра ордена.

11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.

В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение.

Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.