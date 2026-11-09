В Москве подросток распылил баллончик в поезде метро из-за замечания

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Подросток распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, который сделал ему замечание, в поезде в Московском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская". После случившегося девятиклассника задержали и передали в следственные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в столичном метро мужчина напал с кулаками на пассажира после столкновения на эскалаторе. Конфликт произошел в переходе со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий Мост".

Один из участников несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

