09 ноября, 09:29Происшествия
В Москве подросток распылил баллончик в поезде метро из-за замечания
Фото: MAX/"Петровка, 38"
Подросток распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, который сделал ему замечание, в поезде в Московском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская". После случившегося девятиклассника задержали и передали в следственные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в столичном метро мужчина напал с кулаками на пассажира после столкновения на эскалаторе. Конфликт произошел в переходе со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий Мост".
Один из участников несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.