ФПК презентовала зимнее меню для поездов дальнего следования

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) презентовала зимнее меню, которое можно будет попробовать в вагонах с предоплаченным питанием. Всего в рационах будет 120 блюд, 36 из них новинки, сообщил гендиректор ФПК Дмитрий Пегов на презентации в Санкт-Петербурге.

Услуга будет доступна в вагонах повышенной комфортности, первого класса и люкс. Сезонное меню начнет действовать в поездах дальнего следования с 1 декабря 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года. До конца 2026 года на железнодорожную сеть поступит более 30 вагонов, где пассажиры смогут попробовать такие рационы.

Для юных пассажиров предусмотрена детская линейка блюд: сырники с вареньем, микропельмени и болтунья с мини-сосисками. Взрослым предложат салат оливье, вафли с лососем, зразы с картофелем, мясные медальоны и другие блюда.

"Мы всегда на связи, идет активная обратная связь от пассажиров. Но не всегда все запросы можно выполнить, все-таки это очень сложный технологический процесс: передвижение, хранение, температурный режим", – отметил Пегов.

По его словам, пассажиры интересовались морепродуктами, однако условия хранения на борту существенно отличаются от обычного ресторана.

Ранее сообщалось, что "Трансмашхолдинг" и АО "ФПК" работают над новым двухэтажным вагоном, в котором появится детская зона. Планируется разместить купе на первом этаже, а на втором обустроить комбинированную зону, часть которой займет пространство для детских игр и занятий.