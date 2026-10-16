"Трансмашхолдинг" и ФПК проектируют двухэтажный вагон с детской зоной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Трансмашхолдинг" и АО "ФПК" работают над новым двухэтажным вагоном, в котором появится детская зона. Об этом в ходе стратегической сессии пассажирского блока ОАО "РЖД" сообщил генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов, передает Агентство "Москва".

По его словам, это будет комплексное решение, которое сделает поездку на дальнее расстояние комфортнее. Купе разместят на первом этаже, а на втором обустроят комбинированную зону, часть которой займет пространство для детских игр и занятий.

Ранее в Санкт-Петербурге представили новый пригородный дизель-поезд ДП2Д, предназначенный для неэлектрифицированных участков железных дорог. Он стал первым в России пригородным поездом, работающим по технологии push-pull, или "тяни-толкай".

В ДП2Д предусмотрено более 600 сидячих мест, в том числе для маломобильных пассажиров. Для комфорта поезд оборудован системой климат-контроля, санузлом, багажными полками и разъемами для зарядки мобильных устройств.