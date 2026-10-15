В Петербурге презентовали новый пригородный дизель-поезд

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В Санкт-Петербурге представили новый пригородный дизель-поезд ДП2Д, предназначенный для неэлектрифицированных участков железных дорог. Его разработал российский "Трансмашхолдинг", презентацию провели РЖД и производитель, сообщает РИА Новости.

ДП2Д стал первым в России пригородным поездом, работающим по технологии push-pull, или "тяни-толкай". Она позволяет управлять составом с обеих сторон: из кабины локомотива и из головного вагона электропоезда – в зависимости от направления движения.

Шестивагонный состав включает тепловоз ТЭП70БС и модифицированные вагоны электропоезда. В нем предусмотрено более 600 сидячих мест, в том числе для маломобильных пассажиров. Для комфорта поезд оборудован системой климат-контроля, санузлом, багажными полками и разъемами для зарядки мобильных устройств. Конструкционная скорость дизель-поезда составляет 120 километров в час.

По данным РЖД, технология "тяни-толкай" позволит сократить время оборота состава на конечных станциях, поскольку отпадает необходимость в дополнительных маневрах.

Ранее РЖД начали развивать линейку пассажирских вагонов увеличенного габарита Т, которые просторнее стандартных. В прошлом году на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появились новые купейные вагоны с полками длиной 2 метра. Проход в салоне в них расширили на 9 сантиметров, а спальные места увеличили на 15 сантиметров.

В 2025 году также запустили штабной купейный вагон нового габарита, а специалисты продолжают работу над созданием вагонов-ресторанов, СВ и люкс в этой линейке.

