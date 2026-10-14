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14 октября, 15:43

Транспорт

Плацкартный вагон с более длинными полками построят в РФ в 2026 году

Фото: ТАСС/Илья Аверьянов

Новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России в 2026 году. Им станет состав Т, который имеет большие габариты по сравнению со стандартными, рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"Продолжаем развивать линейку вагонов габарита Т. В прошлом году мы запустили штабной купейный. В этом году мы должны вместе с коллегами с Тверского вагоностроительного завода сделать, изготовить вагон плацкартный", – цитирует его РИА Новости.

По словам Колесникова, в настоящее время специалисты работают над созданием вагона-ресторана, вагона СВ и люкс в габарите Т и по некоторым модификациям этих вагонов.

Новые вагоны купе с более длинными полками в прошлом году запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. Длина полок в них составляет 2 метра. Проход по салону был увеличен на 9 сантиметров, а спальные места – на 15.

Ранее сообщалось, что сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости проезда с 1 декабря. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3,7 рубля.

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