14 октября, 15:23Транспорт
РЖД протестируют посадку по биометрии в поездах "Сапсан" Москва – Петербург
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
ОАО "РЖД" в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме "Общественный транспорт – 2026", передает РИА Новости.
Он отметил, что пилотные проекты биометрической посадки на поезда уже действуют на некоторых маршрутах в России.
Ранее стало известно, что на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируют задействовать спутниковую связь, а также LTE и 5G. Речь идет о технологической связи, необходимой для управления производственными процессами.
Кроме того, РЖД работают над проектом высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург. В соответствии с поручением Владимира Путина компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует техническое задание на проектирование инфраструктуры магистрали.
Также планируется определить предварительную этапность строительства, параметры трассировки и основные технические решения, а также подходы к увязке проекта с действующей инфраструктурой.
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