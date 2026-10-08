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08 октября, 19:47

Транспорт

РЖД прорабатывают проект ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

ОАО "РЖД" работает над проектом высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

План совместных действий по реализации проекта обсудили на рабочей встрече глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В соответствии с поручением Владимира Путина компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует техническое задание на проектирование инфраструктуры магистрали.

Кроме того, планируется определить предварительную этапность строительства, параметры трассировки и основные технические решения, а также подходы к увязке проекта с действующей инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что на ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируют задействовать спутниковую связь, а также LTE и 5G. По словам замгендиректора РЖД Евгения Чаркина, речь идет о технологической связи, необходимой для управления производственными процессами.

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