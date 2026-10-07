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07 октября, 17:42

Транспорт

Движение на МЦД-3 изменится 10 и 11 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На МЦД-3 в предстоящие выходные, 10 и 11 октября, частично изменится расписание движения поездов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В частности, на Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены: на участке от станции Зеленоград-Крюково до станции Химки – до 45 минут, от станции Химки до станции Останкино – до 30 минут. Часть поездов со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня.

Также на станции Зеленоград-Крюково могут быть изменены пути отправления. Пассажиров просят перед выходом на платформу сверяться с информацией на табло.

При этом на Казанском направлении часть поездов будет следовать укороченными маршрутами до и от станции Митьково, интервалы движения будут увеличены до 15 минут. Поезда до Казанского вокзала и в обратном направлении будут сохранены.

В этот период специалисты ОАО "РЖД" проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Самые масштабные работы выполнят в выходные, когда пассажиропоток наименьший.

Ранее сообщалось, что поезда из Москвы в Адлер с 17 по 19 ноября будут следовать только до станции Туапсе. Причиной изменений стали строительные работы. Еще 20 рейсов дальнего следования пойдут по измененным маршрутам в Анапу, Кисловодск и Краснодар вместо Адлера, Сириуса и Сухума. Билеты на поезда дальнего следования продаются с учетом изменений в расписании.

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