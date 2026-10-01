Время в пути по ВСМ Москва – Минск составит около 3 часов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Минском протянется на 700 километров, а время в пути составит около 3 часов. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, передает РИА Новости.

По его словам, пассажиропоток на новой дороге будет экономически оправданным. Минтранс прогнозирует до 5,8 миллиона человек в год.

Предложение строить ВСМ Москва – Минск после магистрали Москва – Санкт-Петербург Никитин озвучил летом этого года на встрече с Владимиром Путиным. Также в планах – высокоскоростная линия Москва – Нижний Новгород – Казань.

Параллельно Россия и Белоруссия развивают пригородное железнодорожное сообщение. Первые электрички из Смоленска в Оршу и Витебск запущены в апреле 2026 года. Рассматривается прямое пригородное сообщение на маршрутах Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск и Брянск – Гомель.

Глава Росжелдора Александр Сахаров летом текущего года на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным говорил, что новые маршруты планируется запустить в 2027 году.

Никитин рассказал, что пассажиропоток на уже действующих направлениях значительно превысил прогнозы.

"По одному маршруту в 5 раз превышен пассажиропоток, по другому – в 2,5–3 раза", – уточнил глава ведомства.

Отвечая на вопрос о возможности запуска новых пригородных маршрутов между странами, Никитин подтвердил, что это возможно, но решение будет принято по итогам осенне-зимнего сезона.

Ранее сообщалось, что в поездах, курсирующих по ВСМ в России, будет доступен высокоскоростной интернет. Для этого будут применены новейшие разработки. В конструкцию поездов уже заложено использование низкоорбитального интернета в сочетании с возможностями традиционных станций.